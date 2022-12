Opvallende fan in Ally Pally: Rode Duivel Hans Vanaken komt Kim Huybrechts aanmoedigen op het WK darts

Gisteren nog op het veld met Club Brugge tegen OH Leuven, vandaag aandachtig toeschouwer op het WK darts. Rode Duivel Hans Vanaken nam van zijn weekje vakantie gebruik om landgenoot Kim Huybrechts aan te moedigen op het WK. De Rode Duivel, een dartsliefhebber, zag in de vip-sectie hoe onze landgenoot de eerste set uit handen geven tegen Peter Wright, maar zich daarna opnieuw in de wedstrijd knokte. Vanaken zag dat het goed was.