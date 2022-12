Bestuurder gewond na zware crash: auto belandt in gracht en komt tiental meter verder tot stilstand

Grobbendonk

Op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk gebeurde dinsdagavond rond 19.30u een ernstig verkeersongeval. Een automobilist die in de richting van Herentals reed, verloor de controle over zijn stuur en belandde in de gracht aan de linkerkant van de weg. De auto reed te pletter tegen een duiker waarbij de voorste as en de wielen werden losgerukt. De auto kwam een tiental meter verder over een gracht tot stilstand.