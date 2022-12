De enige darter die Kerstmis niet vierde… maar een nachtshift draaide: “Dart is maar darts, ik heb honderdmaal erger meegemaakt”

De Schot is een graag gezien figuur in de darswereld, al is het alleen al maar voor zijn gekleurde broeken. Vorig jaar schopte Soutar het tot in de 1/8ste finales van zijn allereerste WK, op het einde van zijn eerste seizoen als profdarter. ‘Soots’ versloeg onderweg Diogo Portela, Mensur Suljovic en José De Sousa, alvorens onderuit te gaan tegen Callan Rydz.

Dit jaar lijkt Soutar opnieuw in uitstekende vorm op exact het juiste moment. Hij walste zonder al te veel problemen over internationale qualifier Mal Cuming (3-0) en schakelde vervolgens Daryl Gurney uit, het 24ste reekshoofd. Die tweede partij maakte hij af met een 160 finish.

Woensdag kijkt Soutar het negende reekshoofd, Danny Noppert, in de ogen. Wie denkt dat de Schot de voorbije dagen veel getraind en gefeest heeft, die denkt beter twee keer na. Soutar is namelijk brandweerman van beroep en werkte tijdens de feestdagen elke dag. Met Kerstmis en tweede kerstdag deed ‘Soots’ zelfs de nachtdienst (video vanaf 1:47).

“Ik zou niet weten waarom ik geen wereldkampioen kan worden”, lachte Soutar na beide zeges. “Ik heb de gasten die hier meedoen al eens verslagen, dus waarom niet?”

Soutar haalde in 2021 voor het eerst in zijn zogenaamde ‘tour card’, het toegangsticket van twee seizoenen voor de Pro Tour, het topniveau in het darts. Bedoeling was om nu in de top 64 te staan, want dan wordt dat toegangsticket automatisch met een jaar verlengd. Momenteel is Soutar echter al opgerukt naar de 33ste plaats op de wereldranglijst. Zo haalde hij net nog de kwartfinales op de prestigieuze Grand Slam of Darts door Nathan Aspinall en Jonny Clayton te verslaan.

Tussendoor leert Soutar ook nog eens blindengeleidehonden op en vroeger vloog hij de wereld rond op missies als paracommando. In 27 landen verrichtte hij missies.

“Dat heeft me geschapen als mens”, aldus Soutar in een interview met Times Sport. “Het was je land dienen en de Queen, en die mentaliteit draag ik nog steeds bij mij. Je moet altijd net dat tikkeltje extra doen. Maar ik weet ook: ik speel maar darts. Als fans je uitjouwen of je verliest, dan is het zo. Zo belangrijk is het nu ook weer niet. Ik heb honderdmaal ergere dingen gezien als paracommando. Te gekke dingen voor woorden. Dus zo’n WK-podium doet me niets. Ik zal ook altijd blijven vechten.”

