Kanaries sluiten 2022 af met makkelijke thuisoverwinning tegen Zulte Waregem

Door griepperikelen bij STVV geen spoor van Teixeira, Koita en Al-Dakhil. De 18-jarige Matte Smets kreeg zo zijn eerste basisstek in de competitie. Hij speelde in de defensie naast kapitein Leistner, Wolke Janssens schoof naar de linkerkant. Daniël Schmidt, eveneens twijfelachtig, startte dan toch onder de lat.

Schmidt mocht meteen volop in actie komen, hij moest al in de derde minuut met een knappe redding uitpakken. Sissako kopte na een corner goed naar de hoek, maar de Japanse doelman van STVV was bij de les. Puike redding. De thuisploeg kon dreigen via Boya. De Kameroener pakte uit met een knal vanuit de tweede lijn, net over het doel van Bostyn.

© Dick Demey

Klungelend Essevee

De wedstrijd stond nadien lang niet bol van de kansen, het spel kabbelde rustig verder, tot Hayashi plots de bal zomaar in de loop kreeg. Fadera devieerde de uittrap van Schmidt ongelukkig voor de voeten van de spits. De kleine Japanner vloerde Bostyn simpel door de benen: 1-0.

Zulte Waregem klungelde niet alleen via Fadera. Sormo, die een bal wilde wegwerken, trapte pardoes tegen Derijck en moest daarna Bruno van de bal houden. Dat gebeurde foutief, scheidsrechter Lardot twijfelde geen seconde: rood voor Sormo. Een strenge maar terechte beslissing. Brüls trapte de vrije trap die volgde zelfs ei zo na binnen.

Op de daaropvolgende corner, die Bostyn opnieuw met een fameuze redding uit zijn netten kon houden, scoorde Smets zelfs vanuit de rebound. Maar de Truiense youngster juichte te vroeg, Lardot keurde het doelpunt af omdat Bruno Bostyn te zeer gehinderd zou hebben. VAR Ken Vermeiren werd om hulp geroepen: geen doelpunt voor de debuterende Smets, nochtans had heel Stayen het hem gegund.

© Dick Demey

Geen kerstsfeer in de catacomben

De 1-0-tussenstand bleef zo op het bord bij de rust. Ondanks de eindejaarsstemming op Stayen, was er tijdens de rust weinig te merken van kerstsfeer. Mbaye Leye haalde uit naar Lardot in de spelerstunnel, die de coach van de West-Vlamingen rood gaf. Essevee moest de tweede helft dus met tien én zonder coach aanvatten.

Na de rust ging STVV op zoek naar een tweede treffer. Boya trapte na een corner hard naar de hoek, Bostyn pareerde opnieuw knap. Geen 2-0 voor STVV, dat de druk wel bleef opvoeren. Boya probeerde het met een vrije trap. Maar Bostyn bracht weer redding.

Leyes assistenten trachtten met een dubbele wissel de bakens te verzetten want Gano stond op een eiland voorin. Ook Hollerbach greep in. Met Van Dessel kwamen de voorzetten volop van de linkerkant. Hayashi en Bruno konden in eerst instantie niet profiteren. Tot Christian Brüls plots met een fenomenale actie Bruno in het straatje stuurde. De goaltjesdief zette STVV helemaal op rozen: dan toch de verdiende 2-0. De achtste competitietreffer al voor Gianni Bruno.

Hayashi en Bruno konden onder mekaar uitmaken wie man van de match werd. Hayashi kon nog alleen op Bostyn af voor een derde treffer, maar dit keer mikte hij zwak op de doelman.

STVV vergrootte door deze winst de kloof met onder andere Zulte Waregem opnieuw tot dertien punten. Voor wie naar boven kijkt: een mooie gedeelde achtste plaats met Westerlo en Cercle doet opnieuw dromen.