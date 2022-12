Heusden-Zolder

Een dag na de brand in appartementsgebouw De Schacht aan de Koolmijnlaan in Zolder is dinsdag de schade opgemeten. De bewoners van de drie appartementen die onbewoonbaar zijn verklaard, hebben intussen onderdak, maar ze zijn nog niet bekomen van de emoties. “Ik dacht dat ik het niet ging kunnen navertellen. Maar ik ben gered door mijn buren”, zegt Sibel Gul.