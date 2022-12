Eddy en Christa Planckaert vieren 42ste huwelijksverjaardag: “Een dag om nooit te vergeten”

Eddy en Christa Planckaert hebben dezer dagen extra veel reden om te vieren. Dag op dag 42 jaar geleden is het koppel in het huwelijksbootje gestapt. En dat mag iedereen geweten hebben.

Met enkele foto’s uit de oude doos vieren ze vandaag hun huwelijksverjaardag. “27 december 1980, een dag om nooit te vergeten”, schrijft Christa op Instagram. “42 jaar geleden is het allemaal begonnen, en ja, het was nog goeie wijn ook”, laat Eddy weten.

Dik tien jaar nadat ‘De Planckaerts’ Vlaanderen een eerste keer aan de buis kluisterden, scoorde de familie ook met ‘Château Planckaert’ hoge kijkcijfers. “Ik denk dat het succes te maken heeft met het feit dat we met onze familie allemaal gezéllige mensen zijn, waar anderen op zondag een halfuur een goed gevoel aan overhouden”, zei Eddy tijdens een eerder interview met deze krant. “We leven ook niet naast onze schoenen. En we zijn ook uitgebreid, met de kleinkinderen. Mocht het in elke aflevering 80 procent Eddy zijn, dan denk ik dat we nog 15 kijkers overhouden.”