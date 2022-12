Zulte Waregem na rust zonder coach op Stayen: Mbaye Leye wisselt woorden met scheidsrechter Lardot en bekoopt dat met rode kaart

De wedstrijd van Mbaye Leye in Sint-Truiden heeft maar één helft geduurd. Toch aan de zijlijn, want de coach van Essevee kreeg het bij het ingaan van de rust aan de stok met scheidsrechter Lardot en kreeg daarvoor een rode kaart aangesmeerd.

Op beelden van Eleven was te zien hoe Leye het niet eens was met de beslissingen van scheidsrechter Jonathan Lardot in de eerste helft tegen STVV. Niet alleen Leye werd aan Waregemse kant uitgesloten. In minuut 36 kwam het verdediger Bent Sormo ook op rood te staan nadat die als laatste man Gianni Bruno een vrije baan naar doel wilde beletten.

Wat de gevolgen zullen zijn voor beide heren, zal de volgende dagen moeten blijken. Voor een (broodnodige) positieve sfeer zullen deze gebeurtenissen niet zorgen in Waregem. Daar kunnen we vanop aan.