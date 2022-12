“Dag begint regenachtig, maar na de middag wordt het droger met kans op opklaringen”

Vandaag zal er tijdens het eerste deel van de dag vaak regen of motregen vallen. Kort na het middaguur wordt het droger en kunnen er ook enkele opklaringen aan te pas komen. Na zondondergang wordt de bewolking opnieuw dikker en kan het ook weer wat gaan regenen.

De temperatuur doet er weer enkele graden bij in vergelijking met dinsdag en bereikt een maximum rond 9 a 10°C.

Heel de dag staat er een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tussen 50 en 60 km/u. In de loop van de avond zou er eens een uitschieter tot 70 km/u te noteren kunnen vallen.

In de nacht naar donderdag doet de temperatuur er zelfs nog een graadje bij waardoor het tegen de ochtend ongeveer 11°C zal zijn. In het tweede deel van de nacht zullen er een aantal stevige buien over onze provincie trekken. De wind zal ook nog niet meteen kalmeren. Integendeel, tijdens een goed ontwikkelde bui valt een lokale uitschieter tot 80 km/u niet uit te sluiten.

De weersverwachting voor de komende dagen vind je hier.