Wat u mag verwachten van Soudal – Quick-Step in 2023: Remco Evenepoel is nu de opperwolf, Tim Merlier moet sprintlegende doen vergeten

De cross is nog in het land, maar het klassieke voorjaar nadert al met rasse schreden. Onze wielerredactie dook in de kernen en plannen van elke grote wielerformatie en kwam telkens terug met een scherpe analyse. In dit artikel: wat u mag verwachten van Soudal – Quick-Step.

Hoe was 2022?

Het twintigste jaar van Quick Step eindigde met een happy end waarvan elke topploeg in de World Tour droomt: er was niet alleen de eindwinst in de Ronde van Spanje maar met dezelfde Remco Evenepoel werd voor het derde jaar op rij de regenboogtrui binnen The Wolfpack gehouden. In de World Tour zelf zakte Quick-Step Alpha Vinyl naar de zesde plaats. Het was van 2017 geleden dat Lefeveres team nog eens zo laag eindigde. Anderzijds waren er 47 overwinningen waaronder Luik-Bastenaken-Luik en ritzeges in alle grote ronden, met af en toe een leiderstrui erbovenop. Zoals die hoogst publicitaire van Yves Lampaert na de openingstijdrit van de Tour in Kopenhagen die gevolgd werd door een spurtzege van Fabio Jakobsen die even het groen droeg.

Wat zijn de grote doelen dit jaar?

De Giro is een zéér afgelijnd target van Remco Evenepoel. Na de eindwinst in de Vuelta doet hij in zijn tweede Ronde van Italië een gooi naar het podium en als het even kan de eindwinst. Al krijgt de Vuelta-winnaar het ook daar niet onder de markt met tegenstanders als Primoz Roglic, Geraint Thomas of bijvoorbeeld Aleksandr Vlasov. Er is ondertussen zorgvuldig een kern van twaalf samengesteld waaruit de zeven helpers van de wereldkampioen komen. Het WK en de Ronde van Lombardije zijn ook twee andere duidelijke doelen van Evenepoel.

Remco Evenepoel is waanzinnig populair, ook op deze fandag in Plopsaland. — © BELGA

Verder van de rest zijn de krijtlijnen voor elk jaar hetzelfde: zoveel mogelijk wedstrijden winnen en scoren op alle terreinen. Liefst minstens één voorjaarsklassieker en als het even kan de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix. In de Tour wordt er opnieuw voor ritzeges gegaan.

Wat moet beter dan in 2022?

Het Vlaamse voorjaar. Van de Omloop Het Nieuwsblad tot Parijs-Roubaix was het één grote ellende bij Quick-Step Alpha Vinyl. Corona sloeg toe, er waren blessures, wegkapitein Tim De Clercq worstelde met een ontsteking van het hartzakje, Rémi Cavagna met de naweeën van zware val op wintertraining met de ploeg. Op een bepaald moment had The Wolfpack slechts 11 van de 29 fitte wolven. Daarbovenop viel de toenmalige wereldkampioen Julian Alaphilippe loodzwaar in Luik-Bastenaken-Luik waardoor hij ook de Tour moest missen.

Patrick Lefevere rekent dit voorjaar opnieuw op Julian Alaphilippe die voor het Vlaamse werk kiest en op Kasper Asgreen die een seizoen vol ellende (corona, overtraind) achter de rug heeft. Halen die opnieuw het verwachte niveau en is Lampaert top, dan zijn Jumbo-Visma, Ineos-Grenadiers en Alpecin-Deceuninck nog niet thuis.

Tim Merlier ontpopte zich de laatste jaren tot veelwinnaar. — © VDB

Wie is de grootste aanwinst?

Tim Merlier. De Belgische kampioen wordt er de tweede sprinter naast Fabio Jakobsen. Qua aansturing van zijn trein zal hij bij Soudal – Quick-Step beter zitten dan bij Alpecin-Deceuninck, hoewel hij daar dezelfde rol had. Maar Jasper Philipsen was er wel eerste spurter. In zijn zog kwam Casper Pedersen (DSM) als lead out ook over voor Merlier.

Met Jan Hirt werd de klimtrein van Remco Evenepoel versterkt. De 31-jarige Tsjech is een oude bekende van Patrick Lefevere. Negen jaar geleden maakte hij al deel uit van de continentale Etixx-ploeg die in datzelfde jaar 2014 ook Nick Schultz en Lukasz Wisniowski bevatte.

Meer nog dan Merlier en Hirt kunnen de ‘aanwinsten’ binnen de eigen Wolfpack worden gevonden. Dan denken we maar aan Alaphilippe en Asgreen die door allerlei omstandigheden een grauw seizoen kenden.

Een deel van de ploeg tijdens de teampresentatie in Plopsaland. — © BELGA

Lefevere had qua aanwervingen ook zeer weinig manoeuvreerruimte omdat veel contracten ook komend seizoen overlapten. Dat is einde 2023 helemaal anders. Dan kan hij meer investeren in jongens die Remco Evenepoel kunnen bijstaan in zijn grote doelen voor 2024 (lees Luik-Bastenaken-Luik en zijn Tourdebuut).

Budgettair was er einde 2022 zo weinig ruimte dat de van B&B Hotels p/b KTM vrijgekomen Axel Laurance niet kon worden aangeworven.

Wie is het grootste verlies?

Toch Mark Cavendish wiens leeftijd niet in zijn voordeel sprak en waarvoor budgettair geen ruimte meer was. The Manx Express werd nog Brits kampioen en won o.a. een etappe in de Giro. Dan is er nog Mikkel Frölich Honoré die niet langer bereid was om altijd in dienst te rijden en liever zichzelf zag verder ontwikkelen. Dat kan de Deen bij EF Education-EasyPost en is daarmee de eerste transfer van Holm die ondertussen o.a. makelaar is geworden. Dan zijn er nog Zdenek Stybar die na twaalf jaar naar BikeExchange-Jayco trekt en wegkapitein Iljo Keisse die is afgezwaaid.

Wat moet u nog weten?

Opmerkelijk: Patrick Lefevere doet het voortaan zonder performance director. De Portugees Rudolf Scheidecker diende zijn ontslag in om dezelfde functie uit te voeren bij het Zwitserse ProTeam Tudor Cycling van Fabian Cancellara. Die taak wordt bij Soudal – Quick-Step nu verdeeld over verschillende mensen.

Brian Holm zwaaide af als ploegleider en het contract van Rik Van Slycke (ondertussen Alpecin-Deceuninck) werd niet verlengd. Wegkapitein Iljo Keisse stapt dan weer van de fiets in de volgauto en Valerie D’Haeze (ex-Lotto-Soudal) komt in de groep voor logistieke ondersteuning.

Ondertussen heeft Lefevere ook een Development Team met Kevin Hulsmans aan het roer. Het plan was om hem af en toe in te schakelen in de Worldtourploeg, maar dat kan niet meteen omdat de Limburger daartoe niet de vereiste UCI-licentie heeft.

