Jaareinde in mineur: Shari Bossuyt loopt sleutelbeenbreuk op tijdens training op piste

Bossuyt werkte een training af op de piste, maar die eindigde niet zoals verhoopt. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze buiten strijd is en of ze eventueel een streep moet trekken door enkele koersen in het voorjaar.

De West-Vlaamse kan terugblikken op een geslaagd 2022. Op de baan veroverde ze samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers. Op de weg werd ze onder meer tweede in de Lotto Belgium Tour en pakte ze de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.