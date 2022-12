Wout van Aert en Mathieu van der Poel serveren crossversie van voorjaar op de weg: “Reden rond met een Ronde-gevoel”

Met global warming heeft het niets te maken, maar eind december lanceren Van Aert en Van der Poel het voorjaar al. De Superprestige in Zolder had veel weg van waar we straks ook met zijn allen hopen op de Vlaamse wegen. Tegelijk waren de déjà vu’s nooit ver weg. Het talrijk opgekomen publiek kreeg een crossversie van de Ronde van Vlaanderen van 2020 geserveerd. Alleen met een andere uitkomst.