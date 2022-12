Problemen in Het Kuipje: Westerlo ziet uur voor de aftrap verlichting tot twee keer toe uitvallen

Westerlo ontvangt zo meteen Antwerp in het eigen Kuipje. Een stevige affiche voor de Kemphanen, die een uur voor de aftrap wel met een probleem kampten. Tot twee keer toe liet de verlichting in het stadion het afweten. Een probleem dat voorlopig opgelost lijkt.

Volg de wedstrijd tussen Westerlo en Antwerp hier LIVE.

Geen bekervoetbal voor Westerlo afgelopen week en dus spelen de Kemphanen voor het eerst sinds de WK-break weer een wedstrijd met inzet. Antwerp is de tegenstander van dienst. Opvallend: Antwerp kon nog nooit winnen in Het Kuipje. Aan motivatie geen gebrek dus.

Toch was het nog even spannend of de wedstrijd wel op het afgesproken tijdstip zou kunnen beginnen. De verlichting in en rond het stadion ging tot twee keer toe uit. Een probleem dat voorlopig van de baan is.

