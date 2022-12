Reddingsschip met meer dan 100 migranten aan boord mag aanmeren in Italië

De Italiaanse autoriteiten hebben Ravenna aangewezen als veilige haven voor het schip en de opvarenden, zegt de ngo in een persbericht.

De opvarenden, onder wie 23 vrouwen van wie enkelen zwanger, een dertigtal niet-begeleide minderjarigen en drie baby’s, werden in de nacht van maandag op dinsdag gered op de Middellandse Zee. Ze bevonden zich in een overvolle opblaasboot in internationale wateren, in een gebied dat deel uitmaakt van de Libische zoek- en reddingszone.

In november had een reddingsactie van de Ocean Viking nog tot spanningen geleid tussen Rome en Parijs. Italië weigerde toen 234 geredde migranten aan land te laten gaan. Pas na drie weken kon het schip aanmeren in de Zuid-Franse havenstad Toulon.