Oekraïne beschuldigt Hongaarse premier Orban van “respectloosheid en kortzichtigheid”

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Hongaarse premier Viktor Orban “respectloos en politiek kortzichtig”. Dat doet het in een mededeling op zijn website naar aanleiding van enkele controversiële uitspraken van de Hongaar.

Orban stelde in een interview dat de oorlog in Oekraïne kan worden beëindigd als de Verenigde Staten hun wapenleveringen stoppen. Daarmee demonstreert hij volgens Kiev een “pathologische minachting voor Oekraïne en voor het Oekraïense volk dat strijdt tegen Russische agressie”. Met de uitspraken bewerkstelligde Orban een Oekraïense nederlaag, klinkt het ook nog, zelfs al zou die de Russische agressie tegen Hongarije verder versterken. “De Hongaarse leider zou zich moeten afvragen of hij vrede wil.”

De relaties tussen Kiev en Boedapest zijn al langer gespannen. Orban heeft al verschillende keren geprobeerd om Europese sancties tegen Rusland te blokkeren en werd eerder gespot met een sjaal waarop een kaart van Hongarije stond afgebeeld, met daarbij ook een stuk Oekraïens grondgebied. Er was eerder ook al een conflict over de Hongaarse minderheid in Oekraïne.

De Hongaarse leider onderhoudt ook nog steeds de banden met de Russische president Vladimir Poetin. Het land blijft sterk afhankelijk van Rusland voor de bevoorrading van gas.