Nederlandse regering wil gerechtelijke uitspraken over gezinshereniging laten schorsen

In augustus had de Nederlandse regering een zogenaamde ‘nareisbeperking’ ingevoerd, waarmee voor erkende vluchtelingen de mogelijkheid tot gezinshereniging bemoeilijkt werd. Die maatregel moest de instroom van asielzoekers beperken. Dat was volgens de Nederlandse regering nodig om de druk op de overbelaste asielopvang te verlichten.

Maar vier verschillende rechtbanken hadden op 22 en 23 december de erkende vluchtelingen, die de maatregel hadden aangevochten, in het gelijk gesteld. De rechters stelden stuk voor stuk dat de nareisbeperking onwettig is.

Staatssecretaris Eric van der Burg, die bevoegd is voor het asielbeleid, had vrijdag al aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan. In afwachting van een uitspraak is bij de Raad van State nu ook een ‘voorlopige voorziening’ aangevraagd. Dat betekent dat de uitspraken van de rechtbanken worden geschorst tot er een definitieve uitspraak is over het hoger beroep.

De Raad van State zal donderdagmiddag of vrijdagochtend uitspraak doen over de voorlopige voorziening.