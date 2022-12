Leerkracht van in opspraak gekomen Middenschool in Ninove geschorst na klachten van oud-leerlingen

Er is opnieuw een leerkracht van de Middenschool in Ninove geschorst. Dat meldt Het laatste nieuws. Er wordt een intern onderzoek gestart.

De Middenschool in Ninove kwam eind november in opspraak door meldingen van grensoverschrijdend gedrag van leerkrachten bij leerlingen met autisme. Daar doken meerdere trieste getuigenissen op van leerlingen die vastgebonden werden aan stoelen en zelfs een leerling die na die pesterijen uit het raam is gesprongen.

Volgens Het laatste nieuws stapten na die onthullingen enkele oud-leerlingen naar de politie en dienden zij een klacht in tegen hun oud-leraar lichamelijke opvoeding. Die zou lesgegeven hebben aan leerlingen van het regulier onderwijs, en hij werd na de klachten meteen geschorst.

Dat kon niet anders, zegt woordvoerder David Janssens van het GO! Onderwijs bij Het laatste nieuws. “De klachten zijn ernstig genoeg om over te gaan tot preventieve schorsing. Meteen na de kerstvakantie start een intern onderzoek in de Middenschool in Ninove, maar de man gaat voorlopig niet aan de slag. Over de grond van de zaak kunnen we vandaag nog niet uitweiden.”