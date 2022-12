Jutta Leerdam besloot ‘lekker kerst te vieren’ en schaatst waanzinnig baanrecord: “Extra vet zorgt voor extra kracht, wees lief voor jezelf”

Jutta Leerdam heeft na de eerste dag ruim de leiding genomen op het NK sprint. De regerend wereldkampioene won de 1000 meter in een baanrecord van 1.12,83. Ze passeerde daarmee Femke Kok in het klassement.

Kok werd tweede in 1.14,13. Marrit Fledderus zette met 1.15,11 de derde tijd neer. Leerdam was ruim een uur eerder nog verslagen door Kok op de 500 meter en ze reed nog wel een persoonlijk record van 37,14. Kok was echter met 37,07 sneller.

Op de 1000 meter, dit seizoen het domein van Leerdam met vier zeges in de wereldbeker, was Kok in een rechtstreeks duel kansloos. Leerdam had na de eerste ronde een flinke voorsprong en vergrootte die alleen maar met een supersterke tweede ronde. Met 1.12,83 was ze sneller dan ooit in Thialf en veel beter dan de concurrentie.

Gewicht

Die snelle tijd heeft Leerdam naar eigen zeggen te danken aan haar gewicht. “Ik dacht altijd dat ik heel afgemeten aan de start moest staan, maar blijkbaar is dat niet zo want ik gebruik nu dat extra vet dat ik heb. Dat gebruik ik als kracht”, vertelde Leerdam bij de NOS. “Voor mij werkt het in ieder geval, want ik ben nu zoveel stabieler. Daardoor ben ik altijd wel gewoon goed. Ik heb meer kracht nu en dat kan ik hier kwijt.”

“Ik wou het NK eens anders benaderen, want normaal ben ik altijd zo gestrest en gefocust, waardoor ik zoveel druk op mezelf leg en zelf een stressreactie oproep. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker kerst vieren met mijn familie. Ik ben natuurlijk wel een sporter dus ik blijf wel gezond eten. Gewoon meer goede voeding in plaats van bijna geen vetten te eten. Dat werkt gewoon niet, merk ik de laatste tijd”, aldus Leerdam na haar prestigieuze overwinning. “Wees gewoon wat lief voor jezelf.”

In het klassement heeft Leerdam woensdag 0,58 seconde voorsprong op Kok op de tweede 500 meter. Fledderus moet op de derde afstand 1,78 seconde goedmaken.

© EPA-EFE

Botman wint eerste 500 meter

Janno Botman heeft de eerste 500 meter op het NK sprint gewonnen. De 22-jarige rijder van Reggeborgh kwam tot 34,79 seconden en was enkele duizendsten van een seconde sneller dan Kai Verbij. Merijn Scheperkamp werd derde in 34,81.

Ook Hein Otterspeer bleef nog onder de 35 seconden met 34,89. Hij zit daarmee vlak achter Verbij, ook een specialist op de 1000 meter. Titelverdediger Tijmen Snel begon zijn NK met 35,14. Daarmee werd hij achtste, vlak achter Dai Dai N’tab (35,12).

Thomas Krol, de regerend wereldkampioen sprint, hoopt zijn Europese sprinttitel te kunnen verdedigen, maar dan moet hij zich op dit NK sprint eerst kwalificeren. Met 35,21, bijna dezelfde tijd als Kjeld Nuis (35,20), moet hij op de 1000 meter al veel goedmaken op onder anderen Verbij. Hij werd tiende. Nuis negende.