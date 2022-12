Laurens Sweeck verliest leidersplaats in Superprestige aan Lars van der Haar: “In de laatste ronden blokkeerde mijn rug”

Een sterke tweede helft van de cross in Heusden-Zolder bezorgde Lars van der Haar niet alleen een podiumplek, zijn derde plek was tevens voldoende om de leiding in de Superprestige over te nemen. Laurens Sweeck valt zo na zijn achtste plek in Heusden-Zolder terug naar de tweede plaats in het klassement. Hij telt nu 63 punten, vijf minder dan Van der Haar.

Sweeck peddelde lange tijd mee in de strijd voor de derde plek, maar verloor in de slotfase veel van zijn pluimen. Hij viel terug naar de achtste stek. Aangezien Van Der Haar als derde finishte, is de Nederlander nu de nieuwe leider.

“In de laatste drie ronden blokkeerde mijn rug”, verklaarde de kopman van Crelan-Fristads. “Gisteren in Gavere had ik er ook al last van en vandaag was het nog niets erger. Mijn rug verkrampt en dan verlies ik alle kracht in de benen. Het was hier vandaag op het eind schade beperken. Jammer dat Lars zo’n goede dag had en veel punten pakt, maar ik geef nog niet op. Ik blijf strijdbaar en krijg in Diegem woensdag al meteen een nieuwe kans. Ik ga proberen om die leidersplaats te heroveren.”

© Isosport

Van der Haar sprint naar podiumplaats

Van der Haar kende een mindere start, maar in het tweede deel van de wedstrijd raapte hij enkele renners op en vocht hij uiteindelijk een duel uit met Tom Pidcock om de derde plaats. “Dat was een heel lange sprint”, lachte hij na afloop de tanden bloot. “De verzuring klapte uit mijn oren, maar gelukkig haal ik het wel. Fijn om nog eens op het podium te staan.”

Voor de Nederlander is het na drie zeges al zijn 14e podiumplek van het seizoen. “En ik kreeg dat podium zeker niet cadeau, want op het eind had ik nog pech en klapte mijn stuur naar beneden. Ik moest de kop nemen, zodat ik als eerste de materiaalpost in kon. Ik verloor er nog wat tijd, maar gelukkig niet al te veel.”

Van der Haar is dankzij zijn derde plaats de nieuwe leider in de Superprestige. “Morgen ga ik in Diegem dat klassement verdedigen, het zal opnieuw pittig worden. Ik mik op een goede uitslag en dan zien we aan het einde wel weer wie er voor of achter me eindigt.”