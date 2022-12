Borgloon

Sanja Hensen (23) uit Borgloon was 38 weken zwanger toen ze voor een routinecontrole in het ziekenhuis was. Net daar scheurde haar placenta los, waardoor haar zoontje Maxim onmiddellijk met een spoedkeizersnede gehaald moest worden. “Als we niet toevallig in het ziekenhuis waren geweest, hadden we het waarschijnlijk allebei niet gehaald.”