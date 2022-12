Spaanse eersteklasser hoopt partij tegen Sevilla te kunnen spelen nadat stadion door overstroming volledig blank kwam te staan

Het Estadio Balaidos bleef vorige week dinsdag niet gespaard van de felle weersomstandigheden. De thuishaven van Celta de Vigo liep volledig onder water, wat enorm veel schade tot gevolg had. Zo moest de ticketverkoop (zowel online als aan de kassa) voor de wedstrijd tegen Sevilla van aanstaande vrijdag tijdelijk opgeschort worden, omdat de servers defect waren geraakt. (lees verder onder de tweets)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na een week oogt de situatie in het stadion al beter, maar de chaos blijft aanwezig. De club zet alles in werking om de partij tegen Sevilla te kunnen laten doorgaan. Volgens de Spaanse radiozender Libre y Directo is die competitiewedstrijd niet langer in gevaar. “Het water is afgevoerd en de overstroomde gebieden zijn opgeruimd. De grasmat is in perfecte staat, is in oktober ververst en kan grote hoeveelheden water slikken.”

Beelden van eerder deze dag (lees verder onder de tweet):

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is niet de eerste keer dat het stadion getroffen wordt door de hevige weersomstandigheden in het noordwesten van Spanje. Begin 2017 moest het duel tussen Celta en Real Madrid uitgesteld worden nadat een orkaan een deel van het dak had afgerukt.