Oekraïense sporters in Limburg brengen feestdagen door zonder hun familie: “We wensen maar één ding: het einde van die verdomde oorlog”

Mesheriakov (l) en Hetman in de Oekraïense kerk in Genk. — © Raymond Lemmens

Ook op kerstdag zwegen de wapens niet in Oekraïne, dat een gruweljaar doormaakt na de bloederige inval van Rusland. Kirill Mesheriakov (basketbalspeler bij Hasselt BT) en Nazar Hetman (volleyballer bij Greenyard Maaseik) - twee Oekraïense sporters die in Limburg wonen - vierden Kerstmis voor het eerst zonder hun familie. “Het is iedere dag opnieuw bang afwachten of onze familie nog in orde is.”