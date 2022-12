De gemeente wil graag meer groen rond de bomen in Riemst en zoekt daarom mensen met groene vingers om te helpen met het onderhoud. — © eva

Riemst

Langs de gemeentewegen in Riemst staan honderden bomen die keurig worden onderhouden door de gemeentelijke groendienst of door een bedrijf aangesteld door de gemeente. Omdat het bestuur nog meer groen in de straat wilt, zoekt het peters en meters om de boomspiegels - de ruimte rond de boom- te beheren.