Mag ‘The White Lotus’ de champagne bovenhalen? Dit zijn onze favoriete series van 2022

Vorig jaar stond ‘Mare of Easttown’ bovenaan. Wie verovert in 2022 die eerste plek? — © ISOPIX

Hebben we het afgelopen jaar weer voor te veel verschillende streamingdiensten betaald? Ja, waarschijnlijk wel. Maar deze top vijf was dat extra abonnement waard. Vorig jaar stond ‘Mare of Easttown’ bovenaan. Wie verovert in 2022 die eerste plek?

5. Slow Horses (seizoen 2)

John Le Carré-spionage, sarcastische humor en Gary Oldman als ongewassen, kettingrokende en noedelsslurpende baas van het uitschot van MI5 met een (heel) klein hartje: verslavender dan opium.

Op Apple TV+

LEES OOK. Ook tweede deel van ‘Slow Horses’ is topserie met sarcastische humor én Gary Oldman

© Apple TV+

4. Black Bird

Een jonge crimineel moet een seriemoordenaar doen bekennen. Michael R. Roskam regisseerde (drie episodes van) dit fascinerende waargebeurde verhaal heel strak en gidst Taron Egerton en Paul Walter Hauser tot hun beste werk.

Op Apple TV+

LEES OOK. Michaël Roskam scoort met topserie ‘Black Bird’: staaltje van perfecte casting

© Apple TV+

3. The White Lotus (seizoen 2)

Een moordmysterie, gelardeerd met comedy en drama in een cinematografie om door een ringetje te halen: zo kan je het tweede, uitstekende seizoen van The White Lotus treffend omschrijven. En dan hebben we het nog niet eens over de excellente personages die een voor een blijven boeien tot de spetterende slotaflevering.

Op Streamz

© Streamz

2. We Own This City

Deze semi-opvolger van The Wire over politiecorruptie in Baltimore maakte enorm veel indruk door de grillige structuur. De reeks toont heel goed wat er fout loopt binnen de Amerikaanse politie. Zeer genuanceerd en brandend actueel.

Op Streamz

LEES OOK. Van de makers van ‘The Wire’: beter dan ‘We Own This City’ kan televisie niet worden

© Streamz

1. The Patient

Met twintig favoriete series op ons lijstje is kiezen bijna onmogelijk, maar het concept van The Patient – een seriemoordenaar kidnapt een psychiater – steekt er toch wel bovenuit. Straffe vertolking van Steve Carell en een indrukwekkend einde.

Op Disney+

LEES OOK. Onthutsend duel met topvertolkingen in psychologische thrillerreeks ‘The Patient’

© ISOPIX

Neem al maar een abonnement voor deze series

The English

Een Britse Lady (Emily Blunt) en een Pawnee-indiaan vormen in deze Amazon-westernreeks een team om de vermoorde zoon van de vrouw te wreken. Belooft topkwaliteit.

Verwacht in 2023

© Amazon

True Detective: Night Country

In het vierde seizoen van de HBO-reeks vormen Jodie Foster en Kali Reis een speurdersteam. Het duo moet de verdwijning van zes mannen in Alaska onderzoeken.

Verwacht in 2023

Dead Ringers

De film van David Cronenberg met Jeremy Irons in de rol van geschifte tweelingen werd een reeks met mevrouw Daniel Craig, Rachel Weisz, in de dubbelrol.

Verwacht in 2023