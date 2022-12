Nieuwe prijzen in aantocht? Loena Hendrickx en haar team bij genomineerden voor prestigieuze awards in het kunstschaatsen

Op 5 februari 2023 reikt de internationale schaatsunie allerlei awards uit in verschillende categorieën. Onze landgenote Loena Hendrickx mag zich misschien wel opmaken om in het Zwitserse Zürich een prijs in ontvangst te nemen.

De internationale schaatsunie komt begin volgend jaar met een unieke liveshow waarin ze allerlei prijzen zal uitreiken voor prestaties van het afgelopen seizoen in het kunstschaatsen. Dat zal gebeuren in zes categorieën: beste schaatser, beste kostuum, meest entertainende opvoering, beste nieuwkomer, beste choreograaf en beste coach.

Na stemrondes bij zowel de media als het publiek is uit de bus gekomen dat Hendrickx in de categorieën ‘beste kostuum’ en ‘meest entertainende opvoering’ bij de genomineerden werd gezet. Haar choreograaf Adam Solya dingt dan weer mee voor de prijs van ‘beste choreograaf’.

De 23-jarige kunstschaatsster kende een zeer succesvol 2022. Te beginnen met de vicewereldtitel eind maart. Op 5 november, nota bene op haar verjaardag, won Hendrickx voor het eerst in haar carrière een Grand Prix. In het Franse Angers heerste ze toen in de korte en de vrije kür. Later pakte ze nog het zilver op de Grand Prix in Finland en het brons in Italië.