In het Farsi, Russisch en Hindi: Hasseltse leerlingen schrijven brief aan alle soldaten

Binnenkort vertrekt er vanuit Hasselt een brief in 12 verschillende talen aan alle soldaten in de wereld, een actie van GO! Next Level X. De hele school werkte mee aan het project. “Als we er één leven mee kunnen redden, is de actie al geslaagd.”

De school is niet aan zijn proefstuk toe. In februari kropen ze al eens in de pen voor Rayan (5), het Marokkaanse jongetje dat begin februari in een waterput belandde en overleed. Een delegatie van Level X mocht de brief afleveren bij de Marokkaanse consul in Brussel. “Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dachten we meteen: misschien kunnen we iets gelijkaardigs doen”, vertelt Alissa Mondelaers (13). “Bij Rayan was het al gelukt om ons medeleven tot bij de familie te krijgen, wie weet hoe ver we nu kunnen komen.”

Het idee voor de brief (lees onderaan) werd geopperd in de les levensbeschouwing, bij leerkracht Vera Botti: “Het was een noodkreet van de leerlingen zelf. In onze school zitten heel wat kinderen die afkomstig zijn van oorlogsgebieden: Syrië, Afghanistan, Irak... en Oekraïne. Wij stimuleren hen om hun gevoelens te uiten. Het maakt dat oorlog niet een ver-van-mijn-bedshow is voor de leerlingen.” Het project begeesterde de hele school en het thema van de brief blijft ook dicht bij huis. “Meer dan over de oorlog zelf praten we over de mensen die lijden onder de oorlog, die geen thuis meer hebben”, zegt Aligan Parto (13). “We roepen de soldaten op om zichzelf eens af te vragen hoe het voelt om geen thuis meer te hebben.”

Level X telt 42 nationaliteiten, het maakte de vertaling van de brief een stuk makkelijker. — © Raymond Lemmens

Hoop uitstralen

Omdat de brief de hele wereld moet rondgaan, moest er natuurlijk ook vertaald worden. “Onze school telt 42 nationaliteiten, daar raak je al een heel eind mee”, vertelt leerkracht Botti. “Zowel leerlingen als leerkrachten hebben meegewerkt aan de vertaling. We zitten nu aan 12 talen, waaronder Farsi, Fins, Hindi en... Russisch, dankzij onze Russische leerkracht. Wie weet, kunnen we er Poetin mee bereiken.”

Het schrijven wordt begeleid door een kleurrijke tekening van leerling Femke Froyen (18). “Ik heb het altijd moeilijk als ik de beelden van de oorlog in Oekraïne zie”, zegt ze. “Ik wilde dan ook een tekening maken die hoop uitstraalt. De mooi ingekleurde vredesduif is de wereld waarin we willen leven, daarbuiten vallen de grijze en zwarte bommen.”

Het antwoord van het koningshuis.

Amerikaans leger

De primeur van de brief was alvast voor onze eigen koning Filip. “Omdat hij toch de opperbevelhebber van het Belgische leger is”, zegt Vera Botti. “We hopen dat hij de brief onder onze soldaten verspreidt. We hebben alvast een antwoord gekregen van het koningshuis (zie foto). Dat sterkt ons in ons geloof dat we het verschil kunnen maken.” Het plan is nu om de brief naar alle ambassades in ons land te sturen. “Iedereen in de school spreekt ook eventuele belangrijke contacten aan”, aldus Botti. “Zo heeft een hooggeplaatste militair in het Amerikaanse leger al beloofd dat hij de brief gaat doorsturen.”

De ambities zijn hooggegrepen, de verwachtingen zijn realistisch. “We beseffen wel dat we de wereld niet meteen gaan veranderen, maar we hopen toch dat de brief bij zo veel mogelijk soldaten terechtkomt, dat ze er toch even bij stilstaan”, zegt leerling Alissa. “Als we er één leven mee kunnen redden, is onze opzet geslaagd.”

“Het gaat ook verder dan grote oorlogen. We denken ook aan de kleine oorlogssituaties thuis, aan kinderen die geen warm nest hebben, niet omwille van bommen, maar door ruziënde ouders en andere problemen. Daarom hebben we ook het Avondliedeke bij de brief gevoegd. Denk eens even na voor je gaat slapen: heb ik het goed gedaan vandaag?”

Brief

Beste soldaten,

Wij, leerlingen van Level X te Hasselt-België, zouden ons willen richten tot alle soldaten, waar ook ter wereld, wie je ook bent...Een “thuis” is een plaats waar iedereen recht op heeft of toch zou moeten hebben! Waar iedereen zich veilig zou moeten voelen, waar er een warm nest is voor de gezinsleden, waar je jezelf kan zijn.Zouden jullie een aanval uitvoeren op een “thuis” waarvan je weet dat er grootouders, ouders, broers,zussen, vrouwen en kinderen... zich in bevinden? Het zouden jullie eigen grootouders, ouders, broers, zussen, vrouwen en kinderen kunnen zijn die beschoten worden.Denken jullie hieraan als jullie een aanval uitvoeren? Denken jullie aan het leed dat jullie veroorzaken? Of voeren jullie beschietingen uit, ongeacht wie of wat jullie raken? Misschien doen jullie dit omdat jullie blindelings bevelen uitvoeren en schakelen jullie je gevoelens en geweten uit?

Voor het slapen gaan zouden we een reflectie moeten maken van de afgelopen dag. Dit gedicht, onderaan deze brief, kan ons helpen om de wereld beetje bij beetje mooier en veiliger te maken.

Laat ons ieder mens een “thuis” gunnen!

Avondliedeke

’t Is goed in ’t eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan,of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei,of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei.

en vind ik, in het huis mijns harten, dat ik één droefenis genas,dat ik mijn armen heb gewonden, rondom één hoofd dat eenzaam was...

Dan voel ik, op mijn jonge lippen, die goedheid lijkt een avondzoen...‘t Is goed in ‘t eigen hart te kijken en zo z’n ogen toe te doen.

(Alice Nahon)