Nora Dari moet opgeven in ‘Fear Factor’ met voedselvergiftiging: “Eén slechte mossel gegeten”

Het was een beetje een ongewoon beeld bij aanvang van de tweede proef van Fear Factor dinsdagavond. Alex Agnew moest Jamie-Lee Six meteen wegsturen omdat haar compagnon Nora Dari er niet bij kon zijn. “Ik zat op spoed met een voedselvergiftiging”, legt de Genkse uit.

“Ik ben echt supercompetitief. Ik word ook heel lastig als ik niet win”, zei Nora Dari nog voordat ze aan Fear Factor begon. Dat ze na de eerste proef moest opgeven, steekt nu dus nog altijd een beetje. “Soms kan ik daar plots terug aan denken: ‘Oh, shit. Dat was echt kut. Waarom moest dat nu gebeuren?’ Ik vraag me nog altijd af hoe ver we anders hadden kunnen geraken.”

Wie dacht dat de drie proeven meteen na elkaar werden opgenomen, kwam dinsdagavond wat bedrogen uit. Nadat Nora Dari en Jamie-Lee Six de eerste proef – aardbeien eten in een terrarium vol sprinkhanen – tot een goed einde hadden gebracht, verscheen Jamie-Lee voor de tweede opdracht plots in haar eentje. “Er zaten twee weken tussen die twee draaidagen”, legt Nora uit, die bij de start nog niet getrouwd was, maar intussen wel een ring rond haar vinger droeg. “De ochtend van die opname zat ik nog op de spoedafdeling met een voedselvergiftiging. Ik had mosselen gegeten en daar zat blijkbaar één verkeerde tussen. Dat was echt kut.”(nco)