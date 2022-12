Supertalent Josh Rock maakt zijn naam waar op WK darts: na lawine aan 180’s en briljante finish bij debuut naar 1/8ste finales

Rock moest in de eerste set, die hij mocht beginnen, meteen aan de bak. ‘The Asp’ leek zelfs meteen een break te gaan forceren, maar Rock maakte dan alles en iedereen gek met een finish van 141.

Aspinall stond onlangs nog in de finale van de Grand Slam of Darts en staat bekend als een echte vechter, misschien wel de beste van allemaal. Terwijl Rock regelmatig een 180 gooide, antwoordde de Engelsman fijntjes om eerst op 1-1 te komen en daarna op 2-1 in sets.

Rock gooide dan echter alles raak op de dubbels, waardoor het snel 2-2 werd. De Noord-Ier kwam zelfs op één set van een 1/8ste finale, maar Aspinall stond dan opnieuw op. De Engelsman maakte in de zesde set gehakt van Rock en dwong zo een beslissende set af bij 3-3.

Daarin won Rock meteen de eerste leg. Aspinall leek op weg naar een gelijkmaker, maar dan pakte ‘Rocky’ uit met dé finish van de partij. Hij gooide twee keer dubbel 20, goed voor een check-out van 99 en een 2-0 voorsprong in legs. Aspinall brak nog wel even terug, maar daarna boekte Rock bij zijn WK-debuut zijn plaats bij de laatste zestien. Straf, zeker als je weet dat Rock een lager gemiddelde gooide dan Aspinall (95.92 tegen 98.19), maar beter was op de dubbels (42% tegen 29%).

“We zien wel wat er gebeurt”, lachte Rock na afloop. “Josh Rock gaat dit WK proberen te winnen. Het maakt mij echt niet uit dat ik een van de favorieten ben, nu al. Dat is gebaseerd op wat ik de voorbije maanden gedaan heb, maar je komt naar hier om die trofee te winnen. Dat wil ik ook, logisch. Al is het allemaal nog niet echt bezonken wat ik aan het doen ben. Een paar jaar geleden had ik dit in de verste verte niet kunnen dromen. Ik dacht dat ik hier op m’n 30ste voor het eerst zou staan.”