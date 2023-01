De tien lekkerste zaakjes van 2022 volgens onze foodreporters: “Dit is gewoon niet te evenaren”

Bij Bocca Nera in Hasselt kan je “ongedwongen tafelen in een gezellige sfeer”, volgens onze foodreporter Kizzy. — © Luc Daelemans

Het afgelopen jaar stuurden we onze foodreporters en een handjevol chef-koks op pad om te tafelen in nieuwe restaurants en op zoek te gaan naar de lekkerste pizza, pannenkoeken en portie stoofvlees van Limburg. Deze tien zaakjes spannen de kroon in 2022.

Hoeve de Bies in Sint-Martens-Voeren

Foodreporter Rudi Smeets: “In de jongste editie van Gault&Millau werd Hoeve de Bies onderscheiden met de titel ‘Het Mooiste Terras’, maar chef Maurice Huynen en maître Peterhans van Harinxma verrassen toch vooral met hun keuken. Klassieke gerechten met een hedendaagse twist (tournedos Rossini, uiensoep, dame blanche …) wisselen ze af met verrassende creaties.”

Bies 4 in Sint-Martens-Voeren. Info: www.hoevedebies.be

Pino & Claudia in Genk

Foodreporter Lien Vande Kerkhof: “Pino Guarraci en zijn dochter Claudia verwelkomen hun gasten in de knusse woonkamer van hun citéwoning in Waterschei. Ze serveren een wisselend driegangenmenu geïnspireerd op de authentieke Italiaanse keuken. Gezelliger dan dat wordt een dinertje niet.”

Veertien Septemberlaan 36 in Genk. Info: www.pinoenclaudia.be

Cremerie Chapeau in Zonhoven

‘Bake Off’-gezicht Lorentia Veppi: “Pannenkoeken worden hier gebakken volgens de regels van de ambacht: goudbruin met een krokant korstje, niet te droog noch te vettig. Hemels én betaalbaar: vijf euro voor een pannenkoek met suiker of stroop.”

Molenweg 21 in Zonhoven. Info: www.cremerie-chapeau.be

Modest in Oudsbergen

Foodreporter Rudi Smeets: “Begin 2022 opende Sander Spreeuwers in Oudsbergen zijn eigen zaak. Hij werd door Gault&Millau meteen uitgeroepen tot ‘De Hoogste Nieuwkomer’. Hij deed ervaring op in buitenlandse topzaken als De Librije (Zwolle), Tickets (Barcelona) en El Celler de Can Roca (Gerona) en dat zie je op het bord. Zo veel finesse!”

Weg naar Opoeteren 117 in Oudsbergen. Info: www.restaurantmodest.be

Pizzeria Rocco Cagliostro in Genk

Foodreporter Rudi Smeets: “Rocco Cagliostro was de winnaar van ‘De Lekkerste Pizza van Limburg’, een wedstrijd van Het Belang van Limburg: hij won zowel de publieks- als de juryprijs. Zijn pizza margherita heeft een krokante beet, maar is binnenin luchtig en zacht. Vooral de tomatensaus is ontzettend puur en smaakvol. Je kan hier pizza’s uithalen, maar ook ter plekke eten.”

Onderwijslaan 74 in Genk. Info: https://pizzeria-rocco-cagliostro.business.site/

Stad 10 in Hamont-Achel

Foodreporter Rudi Smeets: “Nog jong keukengeweld: Bert Brouwers, die in het voorjaar in hartje Hamont het restaurant Stad 10 opende. Een Gault&Millau-punt minder dan Modest, maar voor ons evenwaardig. Je zou er alleen al voor de amuses reserveren. Zijn Franse keuken met invloeden uit alle hoeken van de wereld is van een excellent niveau.”

Stad 10 in Hamont-Achel. Info: www.stad10.be

Bocca Nera in Hasselt

Foodreporter Kizzy van Horne: “Dit is een hippe zaak in Hasselt met een trendy concept. Ze serveren hier voornamelijk Italiaans en mediterraans geïnspireerde sharing-gerechten. De kaart telt een uitgebreide selectie aan lekkere cocktails en mocktails. Heerlijk ongedwongen tafelen in een gezellige sfeer.”

Bonnefantenstraat 8 in Hasselt. Info: www.boccanera.be

Enigma in Hasselt

Foodreporter Rudi Smeets: “Griekse restaurants buiten Griekenland durven zich weleens aan te passen aan de westerse consument, maar in Enigma kookt chef George Marakis zoals hij dat jaren deed in zijn geboorteland. Zijn keuken blijft niet hangen in de clichés van feta, moussaka en souvlaki. Qua prijs-kwaliteit moeilijk te evenaren.”

Persoonstraat 14 in Hasselt. Info: www.facebook.com/enigmahasselt

The Black Knife in Wellen

Foodreporter Rudi Smeets: “Yanaika Skrzyszkowiak, ex-finaliste van het VTM-programma Mijn Restaurant, opende een half jaar geleden in Wellen restaurant The Black Knife. Daar kan de voormalige Ladychef of the Year na enkele opdrachten in loondienst weer haar eigen ding doen: een Frans-Belgische keuken met verrassende details.”

Plattestraat 41 in Wellen. Info: www.theblackknife.be

Frituur De Loo in Kortessem

Chef-kok Laurens Snykers: “Het perfecte frietje stoofvlees: je proeft de passie en het vakmanschap in zowel het stoofvlees als de frietjes. In de saus herkennen we mosterd en stroop, maar de uitbaters geven de rest van hun recept niet prijs.” (lacht)

Beekstraat 2 in Kortessem. Info www.frituurdeloo.be

