Dievegge gaat in Kerkrade op de loop met kindeke Jezus: “We hebben de dame op beeld”

Een ongebruikelijk beeld in hartje Kerkrade in Nederlands-Limburg. Of eigenlijk geen beeld. Een kerststal mist namelijk plots het kindeke Jezus. De dief is eerste kerstdag vastgelegd op camera en wordt met klem verzocht de kribbe compleet te maken.

De kerststal is geplaatst door Event Design Parkstad. Eigenaar René Engels heeft nog geen aangifte gedaan van de diefstal, “omwille van de kerstgedachte.” Maar als Jezus woensdagochtend om 8 uur niet is teruggekeerd, wordt de politie ingeschakeld.

Camerabeelden

“Dan zet ik ook de beelden online. De dame in kwestie droeg een zwart trainingspak met een rode streep en is door het hele centrum vastgelegd. Ik zeg het zodat deze persoon weet dat we écht beelden hebben. Omdat het Kerstmis is zal ik ze tot morgenvroeg niet publiceren. Daarna staat het eeuwig op internet.”

Gewoon terugleggen is genoeg, zegt Engels. Die zal als dat woensdagochtend om 8 uur niet is gebeurd het kindeke vervangen. “De stal staat in het centrum en vooral oudere mensen lopen erlangs. Nu is er een lege kribbe. Dat leg je als opa of oma niet uit.”

Engels heeft iets dergelijks niet eerder meegemaakt. “Ik heb zeven stallen en verhuur die al acht jaar. Event Design Parkstad verzorgt door het hele land onder andere decoratie. Dit jaar zijn 54 winkelcentra in Nederland versierd.”

Dekentje

Op Facebook wordt soms met humor gereageerd. ‘Misschien dat u dacht dat het kindje het koud had, maar leg er dan een dekentje over’, schreef Engels zelf. “Maar ik kan er écht niet om lachen.”

‘Die is misschien snel kleren aan het maken voor het kindje’, is een van de volgende reacties. ‘Ik heb zo’n vermoeden dat ze Maria heet.’ Een ander post een foto van de complete stal: ‘Gelukkig zijn we nog net op tijd op kraamvisite geweest.’