Onze tv-tips: een huursoldaat, botox à volonté en politiewerk

The Great Wall

VTM4, wo, 20.35u

Een huursoldaat is met zijn kompaan op zoek naar een krachtig wapen als ze gevangen genomen worden door het Chinese leger. Vervolgens raken ze verzeild in een oorlog tegen monsters die het bestaan van China bedreigen. Kleurrijke film met prima special effects. De monsters zien er angstaanjagend echt uit. Voor tegengewicht zorgt de altijd knappe Matt Damon.

Helden van Hier: Op Interventie

VTM, wo, 20.35u

Een hele tijd geleden waren we getuige van het dagelijkse leven bij de politie in Limburg. Voor het tweede seizoen trekken de makers naar de regio Kortrijk. Ook daar heeft men de handen vol om de orde te handhaven. Dankzij de moderne camera’s en bodycams ben je ook hier vanop de eerste rij getuige van zowel banale ruzies als zwaardere misdaad.

Durf te Vragen

Een, wo, 20.45u

Maak kennis met de wondere wereld van de plastische chirurgie. De laatste jaren is het niet langer een taboe om toe te geven dat je al eens grijpt naar botox of andere esthetische ingrepen. Ook Siska Schoeters geeft openlijk toe dat ze botox gebruikt, want het zorgt voor een frissere blik bij tv-opnames. Vanavond praat ze met mensen die tot het uiterste gaan om er op hun best uit te zien. (tove)