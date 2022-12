Het Servische ministerie van Defensie gaf maandag foto’s vrij van de houwitsers die opgesteld worden aan de grens met Kosovo. Bemiddelingspogingen van de VS en de EU om de escalatie te stoppen, mislukten. — © AP

Servië en Kosovo staan aan de rand van een gewapend conflict. Belgrado heeft zijn troepen in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De directe aanleiding is volgens Servië een “terreurdreiging” tegen etnische Serviërs in Kosovo. En zo lijkt de volatiele regio – het “kruitvat van Europa” – zijn trieste reputatie weer te bevestigen. Mogelijk speelt Poetin deze keer stokebrand.