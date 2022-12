Een cavaatje hier, een huisgemaakte cocktail daar, nog een slaapmutsje met de vrienden … tijdens de feestdagen hollen we van diner naar receptie en terug en dat gaat vaak gepaard met alcohol. Is dat nu echt zo slecht voor ons lichaam? En hoe pak je het best aan als je eigenlijk helemaal geen zin hebt in een bacchanaal? Experts leggen het uit.