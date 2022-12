Wout van Aert viert straffe zege met zoontje Georges: “Het enige wat hij te zien krijgt, zijn fietsen. Hij zal het dus ooit wel eens gaan proberen”

“Het was zenuwslopend heel de koers lang”, gaf Van Aert aan na de finish bij Proximus Pickx. “Mathieu brak de koers open en ik denk dat we beiden voelden dat we er elkaar niet zouden afkrijgen vandaag. De tweede helft van de koers was ik alleen maar bezig met welke tactiek ik zou gaan toepassen. Ik wilde er liefst een lange sprint van maken. Dus ik dacht het beter was om in tweede positie te zitten.”

“Mathieu kwam wel altijd met een beetje voorsprong uit het bos en dan moest ik wel aanzetten. Het was sowieso alle hens aan dek toen hij vol aanzette. Maar ik zat eigenlijk in een positie waar ik wilde zitten. Toen ik op het laatste ‘hupje’ kwam, stond Mathieu te voet of maakte hij een foutje. Zo kwam ik alsnog op kop te zitten. Daar heb ik even geprobeerd op adem te komen om de sprint van ver aan te gaan. Voor één keer kon ik het hoofd eens koelhouden en maakte ik geen fouten. Ik ben erg blij met deze overwinning, want ik denk dat ik dit weekend iets te veel rust had genomen.”

Zoontje Georges steelt de show

“Mathieu mag je geen afstand laten nemen”, ging Van Aert verder. “We koersen ons hele leven al op deze manier tegen elkaar”, vertelt de Kempenaar die plots het bezoek krijgt van zijn zoontje Georges tijdens het interview. “Ik word een beetje afgeleid”, lacht de Belgische kampioen, die gevraagd wordt naar de (wieler)toekomst van zijn zoontje. “Hij hoeft voor mij zeker niet te gaan koersen in de toekomst, maar het enige wat hij te zien krijgt, zijn natuurlijk fietsen. Hij zal het dus ooit wel eens gaan proberen”, aldus Van Aert.