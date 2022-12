Spanje wil inflatie bestrijden met steunmaatregelen ter waarde van 10 miljard euro

In Spanje heeft de linkse regering van premier Pedro Sánchez dinsdag nieuwe steunmaatregelen voorgesteld die de inflatie moeten bestrijden in 2023, een verkiezingsjaar. Het pakket, goed voor 10 miljard euro, bevat onder meer belastingverlagingen op voeding en verlengingen van huidige steunmaatregelen.

De regering heeft beslist om de huidige belastingvoordelen voor gas en elektriciteit, die aan het einde van het jaar zouden vervallen, te verlengen met zes maanden. Daarnaast worden huurprijzen de eerste zes maanden ‘bevroren’ en mogen ze daarna maximaal 2 procent stijgen. Verder voorziet de regering in nieuwe financiële hulp voor families. Zowat 4,2 miljoen gezinnen met een jaarlijks inkomen lager dan 27.000 euro krijgen een ‘voedingcheque’ van 200 euro. Ook de pensioenen worden verhoogd.

Heffingen op zogenaamde basisproducten, zoals brood, melk, kaas, fruit en groenten, zullen voortaan 0 procent bedragen in plaats van 4 procent. Voor pasta en olie gaat de heffing van 10 naar 5 procent. De regering wil zo de inflatie van 15 procent op voedingsproducten verzachten. Die ligt bijzonder hoog in verhouding met de algemene inflatie van 6,8 procent, de laagste van Europa.

Geen korting aan pomp

Wel genieten de Spanjaarden vanaf januari aan de pomp geen directe korting meer van 0,20 euro per liter benzine of diesel. Die steunmaatregel gold vanaf april, maar kon op heel wat kritiek rekenen omdat ook mensen met een hoger inkomen van de korting konden genieten. De beslissing zal de regering het komend jaar ongeveer 6 miljard euro besparen. Ze zal in plaats daarvan gerichte steun geven aan de transport- en landbouwsector. Spanjaarden kunnen ook tot eind 2023 gratis blijven reizen in het lokale en regionale spoornetwerk. Voor gasintensieve industriebedrijven voorziet de Spaanse regering tot slot in een steunpakket van 900 miljoen euro.

Sánchez beloofde vorige herfst al steunmaatregelen ter waarde van 35 miljard euro. Die maatregelen hebben, in combinatie met dalende energiekosten voor energie, de inflatie doen zakken. Maar prijstoenames zullen substantieel blijven in 2023 en 2024, zo berekende de Spaanse centrale bank.