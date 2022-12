Het allesbeslissende moment in Zolder: Mathieu van der Poel schiet net bij begin van sprint tegen Wout van Aert uit zijn klikpedaal

Een absolute tweestrijd kregen de veldritliefhebbers te zien in Zolder. Tot aan de streep gaven Van Aert en Van der Poel elkaar geen duimbreed toe. De opbouw naar een ware climax en een déjà-vu naar de Ronde van Vlaanderen leek in de maak, maar bij de sprint in de laatste rechte lijn schoot Van der Poel uit zijn klikpedaal. Daardoor had Van Aert een vrije baan om de zege te pakken.