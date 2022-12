VN waarschuwt taliban: “Beperking vrouwenrechten zal ernstige gevolgen hebben voor het hele Afghaanse volk”

De radicaal-islamitische taliban, die sinds augustus 2021 aan de macht zijn in Afghanistan, hebben vorige week beslist dat vrouwen geen toegang meer krijgen tot universiteiten. Enkele dagen geleden besliste het regime ook om vrouwelijke ngo-medewerkers te weren.

De VN-commissaris reageert dinsdag met strenge bewoordingen op de beslissingen van de taliban. Hij waarschuwt dat de maatregelen gevolgen zullen hebben voor de hele samenleving. “Geen enkel land kan zich sociaal en economisch ontwikkelen - of zelfs overleven - als de helft van de bevolking wordt uitgesloten.”

“Door vrouwen te verbieden om voor ngo’s te werken, worden zij en hun gezinnen beroofd van hun inkomen en van hun recht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land en het welzijn van hun medeburgers”, zegt Türk voorts.

Hij wijst er ook op dat de meeste ngo’s in het land niet kunnen functioneren zonder hun vrouwelijke personeelsleden. “De capaciteiten van deze ngo’s om essentiële diensten te verlenen, waarvan vele kwetsbare Afghanen afhankelijk zijn, worden ernstig ondermijnd, of zelfs vernietigd.” Meer dan de helft van de Aghaanse bevolking - ongeveer 24 miljoen mensen - is op de een of andere manier afhankelijk van humanitaire hulp, zo wordt beklemtoond.