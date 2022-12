Hij zuchtte van opluchting, maar Dimitri Van den Bergh plaatst zich voor 1/8ste finales WK darts

Op naar 1/8ste finales voor Dimitri Van den Bergh. In het Alexandra Palace in Londen versloeg ‘The DreamMaker’ de Pool Krzysztof Ratajski met 4-1.

Van den Bergh had de strijd om de bullseye verloren en moest dus als tweede beginnen in de eerste set. Het liep echter niet van een leien dakje bij de Poolse nummer 18 van de wereld en dus kreeg de Antwerpenaar kansen om meteen door de worp van Ratajski te gaan. Dat lukt twee keer, mede door een paar missers op de dubbels: 1-0 Van den Bergh.

In set twee zagen we een scherpere Van den Bergh, die zijn gemiddelde optrok naar 94.31 en bijzonder efficiënt zijn dubbels afmaakte (3 op 3). Goed voor 3-0 in legs en 2-0 in sets. De 45-jarige Ratajski herpakte zich echter in set drie, die hij domineerde en dus won (ondanks een nipte misser van Van den Bergh op een finish van 170). In de vierde set ging ‘The DreamMaker bij een 2-1 voorsprong en met een 76 uitworp op de bullseye opnieuw door de darts van de Pool: 3-1.

Ratajski stond nu met de rug tegen de muur, maar won de eerste leg van de vierde set. Van den Bergh lukte achtereenvolgens echter uitworpen van 52, 71 en 48 voor set en match: 4-1.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt onze landgenoot het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de regerende kampioen Peter Wright (PDC-2) en Kim Huybrechts (PDC-31). Een Belgisch duel in de achtste finale zou een primeur zijn op het WK darts.