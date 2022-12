Daley Blind is nu officieel transfervrij, Nederlandse verdediger heeft naast Antwerp nog een interessante (Spaanse) optie

Ajax heeft het contract van aanvoerder Daley Blind (32) in onderling overleg ontbonden. De Nederlandse linksback en international kan zo transfervrij bij een nieuwe club tekenen. Antwerp is een optie, maar er is wel nog concurrentie.

Zo zit ook Real Sociedad achter Blind aan. En hoewel hij erg gecharmeerd is door het project van Marc Overmars, staat ook de Spaanse club – verrassend derde in de Primera Division en nog actief in de Europa League – hem aan. Sociedad gaat financieel voorlopig ook verder dan de Great Old.

Ook vanuit de MLS werd overigens al gepolst naar Blind. Logisch, want hij is nu eenmaal een polyvalente speler met veel ervaring en een straf palmares. Hij werd zeven keer kampioen met Ajax en won de Europa League, FA Cup en League Cup met Manchester United. Al 99 keer kwam hij uit voor Oranje.