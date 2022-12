Ongeziene, vliegende start van Van der Poel en Van Aert: meteen 19 seconden na één ronde!

Met de veldrit op het circuit van Heusden-Zolder kregen we voor de tweede dag op rij een duel tussen ‘De Grote Drie’ te zien. Gisteren kregen we een duel om duimen en vingers van af te likken, maar ook vandaag kregen we meteen spektakel te zien. Van der Poel en Van Aert gingen verschroeiend van start en hadden slechts een halve ronde nodig om de concurrentie achter te laten. Bij het ingaan van de tweede ronde bedroeg hun voorsprong al 19 seconden. Wereldkampioen Tom Pidcock kende een mindere start en zag met lede ogen aan hoe de twee groten een demonstratie opvoerden.