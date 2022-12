Marouane Fellaini blijft na forfaitzege in Chinese titelstrijd

Grote concurrent Wuhan Three Towns won op zijn beurt met 2-0 van Zhejiang Professional. Voormalig Anderlecht-speler Nicolae Stanciu (45.+5) bracht Wuhan in de toegevoegde tijd van de eerste helft op voorsprong. Davidson (90.+5) legde de eindstand diep in extra tijd vast met een rake strafschop.

Wuhan Three Towns blijft op kop in de tussenstand. Het telt 75 punten, evenveel als Shandong Taishan. Wuhan Three Towns (+60) heeft echter een beter doelsaldo dan Shandong Taishan (+55). Dat is doorslaggevend bij een gelijk puntenaantal.

Op de slotspeeldag, op 31 december, treffen Fellaini en Shandong Taishan nummer zes Beijing Guoan. Wuhan Three Towns ontmoet nummer acht Tianjin Jinmen Tiger.

Vorig seizoen pakten Fellaini en Shandong Taishan de landstitel in China.