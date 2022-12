Dimitri Van den Bergh wint van slappe Pool en schaart zich bij laatste zestien op WK darts

In een zeer matige eerste set brak Van den Bergh (PDC-15), met een gemiddelde van 85.34 per drie darts, tot twee keer door de darts van Ratajski (PDC-18). Dat vertaalde zich in 3-2 setwinst. In set twee, die de 27-jarige Antwerpenaar won met 3-0, trok Van den Bergh zijn gemiddelde op naar 94.31 waarbij hij zeer doeltreffend was bij het uitwerpen. De 45-jarige Pool herpakte zich in set drie die hij domineerde en met een gemiddelde van 107 per drie darts op zijn naam schreef. In een mindere vierde set brak Van den Bergh bij een 2-1 voorsprong met een 76 uitworp, met bullseye, opnieuw door de darts van de Pool. Ratajski, die nu met de rug tegen de muur stond, won de eerste leg van de vierde set, maar Van den Bergh lukte achtereenvolgens uitworpen van 52, 71 en 48 voor set en match.

Voor een plaats in de kwartfinale neemt onze landgenoot het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de regerende kampioen Peter Wright (PDC-2) en Kim Huybrechts (PDC-31). Een Belgisch duel in de achtste finale zou een primeur zijn op het WK darts.