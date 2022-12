500 klanten van Ikea-winkel in Zaventem geëvacueerd na brand in ondergrondse parking

Heel even, bij de heropening na het brandalarm, was er wat minder volk in IKEA. Maar wat later heerste opnieuw de normale kerstdrukte. — © IF

Zaventem

Het Ikea-warenhuis op de Weiveldlaan in Zaventem is kort na 13 uur volledig ontruimd nadat het brandalarm was afgegaan. Oorzaak was een wagen die vuur had gevat in de ondergrondse parking. De zowat 500 verbouwereerde klanten konden gelukkig al na een half uurtje terug naar binnen.