Dierenpolitie Carma redt 69 honden uit zeer vuile leefomgeving in Meeuwen en Sint-Truiden

In Meeuwen heeft de dierenpolitie vrijdag 50 verwaarloosde honden en negentien duiven in beslag genomen en in Sint-Truiden werden dinsdag 19 verwaarloosde honden uit Lubbeek binnengebracht in het dierenasiel.

In een huis in Meeuwen leefden vijftig honden en negentien duiven in zeer vuile omstandigheden. Het dierenasiel van Genk nam vrijdag de honden mee. Het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek ontfermde zich over de duiven. Voor de inbreuken op de regels rond dierenwelzijn stelde de dierenpolitie de nodige pv’s opgesteld.

Dinsdag was het niet de dierenpolitie, maar de Truiense dierenorganisatie All4Dogs die op een ernstige verwaarlozing stootte. “Ik kreeg een oproep van een goede vriend met de vraag of ik hem wilde helpen, hij had een ernstige dierenwaarlozing vastgesteld”, zegt Joëlle Merinsky van All4Dogs. “Het was zeker geen verrassing dat de oudere fokster uit Lubbeek - geen onbekende voor ons- niet meer voor de diertjes kon zorgen.” Joëlle contacteerde meteen het Dierenasiel van Sint-Truiden en kreeg de verzekering dat zij de honden konden opnemen.

“Toen ik bij de fokster aankwam, trof ik acht honden aan, even later waren het er elf en uiteindelijk heb ik er negentien meegenomen. De fokster heeft een document getekend dat ze afstand deed van de honden waarop ik ze naar het dierenasiel van Sint-Truiden heb gebracht”, aldus nog Merinsk. Uit respect voor de samenwerking heeft All4Dogs nog 1.900 euro gedoneerd aan het asiel voor de verzorging van de honden.

Honden en katten blijken meest voorkomend in de dossiers rond dierenverwaarlozing. De dierenpolitie van Carma heeft dit jaar 233 dieren laten weghalen bij de eigenaars. Het meest opvallend was een hangbuikzwijn. Diereninspecteur Serge Jaeken vraagt voor de nodige aandacht voor het fenomeen. “Probeer eerst met de eigenaar van de dieren te praten. Als je niet weet wie er verantwoordelijk is of de situatie ziet er dringend uit, neem je best contact op met de politie,” zegt diereninspecteur Jaeken.

Winter

Wanneer de vrieskou opnieuw toeslaat, zijn dieren bijzonder kwetsbaar. Bij de dierenpolitie komen regelmatig meldingen binnen van beestjes die onvoldoende beschermd zijn. “Als we ter plaatse kijken, blijkt de melding dikwijls ook terecht. We voeren ook preventief controles uit”, zegt Jaeken.

Zelfs voor koeien, paarden en geiten is een droge en tochtvrije schuilplaats met water en voeder van belang. Ook kippen willen een hok. Katten zoeken zelf warme plekjes op. Vaak doen ze dit onder auto’s. “Een auto is, nadat deze geparkeerd wordt, nog enige tijd een warmtebron. Denk bijvoorbeeld aan de banden en de motor. Katten zoeken deze warmte graag op en nestelen zich op de banden of onder de motorkap,” vertelt diereninspecteur Serge Jaeken. “Wanneer de auto gestart wordt, kunnen katten gewond raken of zelfs sterven. Klop daarom altijd voor je vertrekt eerst even op de motorkap.”

Antivries-gevaar

Wie de hond uitlaat of de poes een luchtje laat scheppen, maakt nadien best de pootjes schoon.

“Katten en honden lopen in de winter op plaatsen waar er gestrooid wordt. Op sommige plaatsen wordt er ook accidenteel met antivries gemorst. Wanneer de dieren deze stoffen zouden binnenkrijgen door het schoon likken van hun pootjes kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Daarom is het belangrijk om de pootjes steeds proper te maken wanneer jouw viervoeter terug binnen komt,” zegt de diereninspecteur.