Mikaela Shiffrin wint reuzenslalom in Semmering en pakt 78ste wereldbekerzege

Mikaela Shiffrin heeft de Wereldbekermanche reuzenslalom in het Oostenrijkse Semmering op haar naam geschreven. De 27-jarige Amerikaanse haalde het in 2’07”18 voor de Slovaakse Petra Vlhova (+0”13). De Italiaanse Marta Bassino (+0”31) werd derde. Het is voor Shiffrin de 78e Wereldbekerzege in haar carrière.