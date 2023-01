‘Locavore’, veel nostalgie en solo dineren: dit zijn de foodtrends voor 2023

Akkoord, na de feestdagen kun je misschien even niet meer aan eten denken. Maar dat eerste hongertje van 2023 komt er sowieso aan. Hét moment om een dadel op te peuzelen of in de keuken te experimenteren met pasta … die geen pasta is. Wij sprokkelden de culinaire trends voor het komende jaar bij elkaar. Smakelijk!

Pasta zonder pasta

Pasta blijft een klassieker op het bord, maar die ondergaat het komende jaar niet zelden een metamorfose. Exit deegwaren, enter glutenvrije opties: men gaat steeds vaker experimenteren met plantaardige slierten, spirelli, penne en co. Spaghetti gemaakt van courgette, kennen we al langer, maar hoe zou pasta op basis van kikkererwten, linzen, pompoen of zelfs groene bananen smaken?

Dadels

De überzoete vrucht van de dadelpalm duikt steeds vaker op in commerciële producten als bij- en basisingrediënt. Geniet ervan in pure vorm als tussendoortje of gebruik ze in de vorm van siropen, sauzen en meer. Je kunt er ook heel eenvoudig pralines van maken en gasten imponeren, zo bewijst onderstaand Tiktok-filmpje.

Tiktok-recepten

Tiktok wordt nota bene een nog grotere inspiratiebron voor wie snel, lekker en verrassend wil koken. Van eenpansgerechten, koken met restjes en een heel arsenaal aan hacks: zelfs een kluns in de keuken wordt zo een degelijke chef. De sociale netwerksite bundelt ook nieuwe hypes door middel van een hashtag, waardoor het makkelijker browsen is door de inspirationele filmpjes. Wordt volgens kenners nog populairder dan dit jaar: #guthealth, eten in functie van je maag- en darmgezondheid. Tip: die kun je stimuleren door meer probiotische vezels te eten. Probiotica maken vervolgens bepaalde verbindingen aan die een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid helpen te bevorderen.

Proeven op reis

Nu corona geen reisbeperkingen meer oplegt, reizen we weer naar verschillende bestemmingen op onze wenslijst. Volgens onder meer Britse site Delish gaan we ter plekke graag lokale cuisine ontdekken. Denk: slurpen van ambachtelijke brouwsels in Costa Rica, een Braziliaanse visstoofpot moqueca eten in Brazilië… Pinterest bevestigt een stijgend aantal zoekopdrachten naar traditionele recepten in het buitenland. Vooral traditioneel Noorse gerechten (met 120 procent gestegen) en de Zuid-Afrikaanse keuken (met 150 procent gestegen) doen het goed.

Maar ook: lokaal eten

Zegt de term ‘locavore’ je niets? Dan word je er de komende maanden misschien wel zelf een in plaats van een hongerige globetrotter. Een ‘locavore’ is iemand die bezorgd is om de klimaatverandering en net niet veel reist om de wereld te proeven. Integendeel: hij of zij wil dat voedingsmiddelen lokaal zijn geteeld om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Nostalgie

Van zelfgemaakte limonade tot good old macaroni met kaas tot ijsjes: snacks en drankjes die je gedachten terugbrengen naar je onbezorgde kindertijd maken een comeback. Je smaakpapillen? Die zitten in het nu, want culinaire nostalgie wordt in 2023 gepimpt met fancy hedendaagse accenten. En niet zelden komt er een scheut alcohol aan te pas.

Tafel voor één

Uit eten gaan in je eentje verdwijnt uit de taboesfeer. Meer nog: steeds meer mensen doen het bewust als onderdeel van hun selfcare. In grootsteden als Los Angeles en New York zijn ze al druk in de weer om eetervaringen voor één persoon stukken aangenamer te maken. Verwacht wordt dat de trend ook overwaait naar onze contreien.

Voorzichtiger met vis

Vis komt frequenter op de zwarte lijst terecht: het bewustzijn groeit immers dat het leven in zee wordt verstoord door plastic en dat de vis op ons bord niet diep uit de zee komt, maar uit een met antibiotica gevulde kweekvijver. Veganizing, een aanpak waarbij dierlijke producten worden vervangen, gaat in 2023 verder. En als er dan toch iets uit de zee komt, dan is het zeewier. Puur of in saus en chips verwerkt. De plant is felbegeerd als superfood. Onder meer Kim Kardashian vertrouwt erop om haar slanke lijn te behouden. Want wie het mos binnenkrijgt, zet lichamelijke processen in gang die onder meer tot gewichtsverlies zouden leiden.

En met alcohol

De alcoholvrije industrie gaat meer dan ooit een eigen leven leiden omdat steeds meer mensen proberen hun alcoholgebruik te verminderen of te stoppen. Wetenschappers zijn helemaal klaar voor deze revolutie. Zorgvuldig vervaardigde alcoholvrije formules zijn een beetje zoals vlees uit het labo: ze zijn niet alleen ontworpen als alternatief voor het origineel, maar om een ​​nauwkeurige replicatie te bieden.