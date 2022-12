Eli Iserbyt hervat na valpartij in Val di Sole: “Die drie zijn te snel, maar hoop mee te rijden met de rest”

Iserbyt ontbrak zowel in Mol als in Gavere nadat hij in de Italiaanse sneeuwcross van bijna twee weken geleden ten val kwam. Ondanks heup- en rugklachten vertrok hij alsnog naar Spanje voor een korte trainingsstage, maar meteen hernemen zat er nog niet in. In Zolder smijt hij zich er wel opnieuw tussen “Ik ben blij weer aan de start te staan”, sprak Iserbyt. “Het was een wijze beslissing om in Gavere niet te starten. Lopen lukt nog niet supergoed. Ik denk niet dat ik er de streep gehaald zou hebben. Hier in Zolder is het parcours berijdbaar. Dit is de best mogelijke cross om ritme op te doen.”

Tegelijk verdedigt Iserbyt ook zijn klassement in Zolder. Hij staat momenteel derde in de Superprestige. “Ik heb niet echt verwachtingen”, zegt Iserbyt. “Telkens ik die de voorbije twee maanden wel had, lukt het niet. Dat frustreerde mij een beetje. De rest van 2022 verwacht ik daarom niets meer. Ik hoop ergens weer een goed gevoel te hebben en wat positieve kantjes te vinden. Er gaan er sowieso drie te snel zijn, ik hoop met de rest mee te kunnen.”