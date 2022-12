Kerstlichtstoet rijdt voor derde keer uit in Rummen bij Geetbets: meer dan 30 versierde tractors

Geetbets

Veel lichtjes, gezelligheid en vooral kerstsfeer in Rummen. Een kerstlichtstoet rijdt daar vanavond voor de derde keer uit. 32 praalwagens en 34 versierde tractors paraderen sinds 5 uur door de straten. Dat is een initiatief van Carnavalsvereniging De Fruitfretters in samenwerking met de gemeente Geetbets. Bij de vorige edities kwamen er al meer dan 2000 mensen kijken en dit jaar verwachten ze er alleen maar meer. De stoet komt aan via de Kasteellaan en doet dan een ronde om uiteindelijk aan te komen op de kerstmarkt van Rummen.