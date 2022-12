Alvarado rekent niet op sprint en vliegt het snelst in Heusden-Zolder

Ceylin Del Carmen Alvarado heeft bij de vrouwen de Superprestige van Heusden-Zolder gewonnen. Voor de Nederlandse was het de derde zege van het seizoen, na de Superprestige in Merksplas en de Jaarmarkcross in Niel. Ze rekende in een duel met haar landgenote Inge van der Heijden niet op haar sprint en werd beloond voor haar moed. Betsema werd pas vijfde en zag Alvarado tot op één punt naderen in de stand van de Superprestige.