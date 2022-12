Als in een schilderij: zeven wandelingen die je dwars door de Limburgse winterpracht leiden

Duffel je van kop tot teen in en ontdek deze zeven winterwandelingen in Limburg. — © Visit Limburg/R. Reynders

Een laagje rijm op de takken, dauwdruppeltjes op het gras en zwevende nevel op het water. Krijg jij ook niet genoeg van de winterpracht? Duffel je van kop tot teen in en stap er dwars doorheen tijdens deze zeven winterwandelingen in Limburg.

Loonse landschapswandeling (8,8 km)

Golvende landschappen, beboste heuveltoppen, akkers en uitgestrekte hoogstamboomgaarden, allemaal bedekt onder een wit tapijt. Tijdens deze landschapswandeling ontdek je de mooiste winterpracht van Borgloon. Wandel langs het Doorkijkkerkje ‘Reading between the lines’, breng een bezoekje aan de twijfelgrens en laat je kinderen zich helemaal uitleven in de belevingsboomgaard. Na deze kuitenbijter kan je nog lekker opwarmen met een tas koffie in het centrum van Borgloon.

Startplaats? De Klappoel, Kortestraat in Borgloon.

Afstand? 8,8 km.

Markering? Oranje kruis.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378265/

Struinen tussen De Wijers en het Albertkanaal (9,3 km)

Op deze route ontdek je een prachtig stukje Hasselt. Eerst wandel je door de omgeving van de abdijsite Herkenrode, waar je ongetwijfeld schapen en runderen tegenkomt. Daarna steek je de Demer over en wandel je een heel eind langs het Albertkanaal. Van hieruit heb je een prachtig zicht op de mooie landschappen van De Wijers. Vooral in de ochtend is deze wandeling een aanrader, wanneer het overal nog rustig is en je de nevel op het water ziet zweven. Onwaarschijnlijk mooi!

Startplaats? Abdijsite, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt.

Afstand? 9,3 km.

Markering? Rode driehoek.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/134900087/

Alles wat Nationaal Park Hoge Kempen te bieden heeft (7,9 km)

Thorpark in de winter, het is zeker een bezoekje waard. Deze wandeling leidt je van de Stiemerbeekvallei helemaal naar de terril van Waterschei. Op de route vind je alles wat het Nationaal Park te bieden heeft: van mijnsteenbergen en heide tot dennenbossen, jeneverbessen en landduinen. Tip: Thor Terrazza, de hippe zomerbar van restaurant Partaasch, is ook in de winter open. Overdekt en verwarmd kan je hier bij gelegenheid terecht voor een warme chocomelk of glühwein.

Startplaats? Toegangspoort Thorpark, André Dumontlaan 67 in Genk.

Afstand? 7,9 km.

Markering? Blauwe trapezium.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/109590649/

Al wandelend door ‘Fietsen door het water’ (4,1 km)

Wandel rond het openluchtmuseum van Bokrijk tijdens de zogenaamde Bucksenrake-route. Onderweg kom je langs het kasteel van Bokrijk, het arboretum en verschillende vijvers. Het hoogtepunt van deze wandeling is ‘Fietsen door het Water’. De fietsbeleving is perfect bewandelbaar en gunt je een heel andere blik op de vijvers. Met een beetje geluk ligt er zelfs een laagje ijs op het water voor dat échte wintergevoel.

Startplaats? Kasteel Bokrijk, Craenevenne in Genk.

Afstand? 4,1 km.

Markering? Gele zeshoek.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377699/

Panoramisch uitzicht over De Teut (4,3 km)

In de nazomer, wanneer de heide paars kleurt, lokt De Teut heel wat wandelaars. Maar ook in de winter is dit natuurgebied een bezoekje waard. Van dauw op de heide tot een laagje ijs over de vennen, je wandelt hier letterlijk tussen de winterpracht. De kers op de taart: beklim de Teutheuvel voor een uitzonderlijk panorama over de hele streek.

Startplaats? Donderslagseweg in Zonhoven.

Afstand? 4,3 km.

Markering? Groene rechthoek.

Info?www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3377695/

Het Schulensmeer rond (10,1 km)

In de winter, wanneer het landschap bedekt is met dauw, nevel en een dun laagje rijm, is het prachtig in natuurgebied Schulensbroek. Vanop het dak van het bezoekerscentrum, waar deze wandeling ook start, krijg je alvast een voorproefje van het weidse gebied én natuurlijk ook van het Schulensmeer. Wandel rond de gigantische plas en spot onderweg de voorbijtrekkende vogels en grazende schapen. Hier kom je helemaal zen van terug.

Startplaats? Bezoekerscentrum Schulensmeer, Demerstraat 60 in Lummen.

Afstand? 10,1 km (ook gemarkeerde ingekorte versie van 8,5 km).

Markering? Gele wandeling.

Info?www.routeyou.com/nl-be/route/view/9028944/wandelroute/gele-wandelroute-10-km-schulensmeer-en-schulensbroek

Geschiedenis opsnuiven in de vallei van de Jeker (4,3 km)

Snuif je graag wat geschiedenis op tijdens je winterwandeling? Dan moet je nét over de Limburgse grens zijn, in de vallei van de Jeker. Iets zuidelijker dan Fort Eben-Emael vind je hier de toren van Eben-Ezer. Niet alleen magnifiek van de buitenkant, maar ook van binnen. Een eindje verder kom je ook langs de grotten van Sint-Pietersberg, die men tijdens de oorlog als schuilplaats gebruikten.

Startplaats? Chemin du Broukay 8 in Bitsingen.

Afstand? 4,3 km.

Markering? Groene rechthoek.

Info? www.wandeleninlimburg.be/nl/wandelroutes/3378210/

