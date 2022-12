Wout van Aert strijdvaardig na tweede plaats in Gavere: “Tijdens de verkenning in Zolder beter gevoel”

Wout van Aert werd tweede in de wereldbeker van Gavere achter Mathieu van der Poel, maar de ene dag is de andere niet. Na de verkenning van het parcours in Heusden-Zolder had hij een beter gevoel. En ook tactisch heeft hij meerdere kaarten om uit te spelen. “Alleen kan één foutje fataal zijn op dit snel parcours”, beseft de Belgische kampioen.

Wout van Aert had bij de verkenning van het parcours in Heusden-Zolder een goed gevoel. “Als ik mijn gevoel mag volgen, dan is het beter dan in Gavere. Soms voel je zoiets al tijdens de verkenning.”

“Het wordt een typische cross die we in Zolder gewoon zijn. Het is een snelle omloop en hij ligt er droog bij. Als je naar hier komt, weet je dat het een vliegmeeting wordt. Het is moeilijk om het verschil te maken, maar ik kan op twee scenario’s gokken: als we met een groepje naar de finish rijden, heb ik ook kans. Ik hoef niet op één scenario te hopen. Het wordt moeilijk om Mathieu los te rijden. Anderzijds: één foutje kan fataal zijn.”

Wout van Aert heeft goede herinneringen aan Zolder. “Vroeger crosste ik hier niet graag, tot ik hier wereldkampioen werd. Plots was het omgedraaid. Ik heb hier sindsdien vaak een goeie cross gereden. De publieke opkomst is fantastisch. Het is de eerste keer dat ik hier heb moeten aanschuiven vier uur voor de cross.”